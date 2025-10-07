Sánchez anuncia un nuevo portal de transparencia y cambios en la plataforma de contratación frente a la corrupción

VITORIA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes el lanzamiento de un nuevo portal de transparencia y una "transformación profunda de la contratación del sector público" dentro de sus medidas para luchar "con valentía" contra la corrupción, sin "taparla ni silenciarla, como hacen algunos".

Sánchez, que ha intervenido en el acto de inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025 en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, ha recordado medidas impulsadas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

Tras advertir de la "desafección ciudadana" hacia las instituciones cuando se producen casos de corrupción, ha dicho que aunque "no existe la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción".

"Y esa tolerancia cero implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos", ha afirmado.

Por ello, ha anunciado el próximo lanzamiento del nuevo portal de transparencia del Gobierno de España. "Va a ser una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente, bajo la premisa del derecho a saber, del derecho a entender, del derecho a participar", ha manifestado.

Según ha subrayado, "gracias a ella, cualquier ciudadano y ciudadana podrá consultar de forma sencilla, también actualizada, las agendas de los altos cargos, los viajes oficiales, y las cuentas públicas de todas las entidades públicas".

"Ello va a implicar una transformación profunda de lo que hoy es la plataforma de contratación del sector público. Va a suponer la plena incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos en este campo", ha subrayado.

A su juicio, esto implicará una "transformación profunda de la contratación del sector público".

