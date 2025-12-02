Sánchez anuncia un real decreto para "flexibilizar" las finanzas de los ayuntamientos, medida reclamada por Junts

BARCELONA, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Y junto a esta, se aprobarán otras que también ha solicitado la formación de Carles Puigdemont. El presidente espera que con esta "lista de cumplimientos" se puedan sentar las bases en un futuro próximo para "reiniciar ese diálogo".

Lo ha avanzado en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente: "Construcción de vivienda, gestión de agua, y un largo etcétera, que va a ser bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado".

Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, petición también de Junts, con quien Sánchez ha admitido incumplimientos: "Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya".

AYUDA A LOS PROPIETARIOS ANTE LOS IMPAGOS DE ALQUILER

A estos dos compromisos con Junts que llevará al Consejo de Ministros de este martes, Sánchez también ha anunciado un real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables", otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont.

También en vivienda, y sobre la petición de acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, es una medida en tramitación parlamentaria y que Sánchez ha asegurado que "se está avanzando mucho y muy bien" en la ponencia; mientras que en multirreincidencia, ha dicho que están en la buena senda para alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios sobre la proposición de ley que presentó Junts en el Congreso.

Sobre otros compromisos, como la desclasificación de documentos secretos de la denominada Operación Cataluña, ha dicho que "ya se ha dado" y se ha creado una comisión parlamentaria para ello; y que están trabajando para la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas.

"Estamos trabajando para que la metodología dé una cifra cierta o aproximada a la real, sobre cuál esa relación fiscal que tenemos Cataluña y el Estado", ha sostenido.

REUNIÓN CON PUIGDEMONT

Sobre el estado de las relaciones con Junts, ha dicho que no niega la gravedad de la crisis que tienen con este partido, y pese a asumir incumplimientos y retrasos con ellos, mantiene la mano tendida: "Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad es de negociación, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts" en el acuerdo de Bruselas.

Preguntado por si se podría reconducir esta relación con una reunión con Puigdemont, ha dicho textualmente que no está en ese estadio, sino en uno en que las conversaciones están rotas, y al cuestionarle por qué no se reunió con el líder de Junts cuando no lo estaban, ha dicho que "tampoco se pidió" y que él siempre ha manifestado que no tendría ningún problema.

Asimismo, ha citado su apuesta por la normalización política en Cataluña y la validación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional (TC) y del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Esa voluntad por parte del Gobierno de España de normalizar, de que se recuperen todos los derechos políticos por parte de los líderes del procés, creo que es total, es firme, es rotunda. Y junto con toda esta lista de cumplimientos que, por supuesto, espero que puedan sentar las bases en un futuro próximo para reiniciar ese diálogo", ha expresado.

PRESUPUESTOS DE 2026

Sobre si mantiene el optimismo en poder aprobar Presupuestos para 2026, ha dicho que es algo difícil y complejo, pero que no renunciarán a presentarlos, ni tampoco a tratar de aprobarlos: "Porque creo que merece la pena y porque creo que además los grupos parlamentarios de esta realidad compleja que tenemos en el Congreso se sentirían más representados con unos presupuestos de 2026".

Sin embargo, ha dejado claro que las cuentas le permitirían llegar hasta el final de la legislatura "porque son buenos para la economía, porque cumplen con los objetivos de redistribución de la riqueza entre la población, sin duda alguna".