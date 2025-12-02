Sánchez anuncia un real decreto para "flexibilizar" las finanzas de los ayuntamientos

BARCELONA, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts.

Lo ha avanzado en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha explicado que permitirá a los alcaldes tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente: "Construcción de vivienda, gestión de agua, y un largo etcétera, que va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado".

Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, petición también de Junts, con quien Sánchez ha admitido incumplimientos: "Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya".

