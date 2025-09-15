Sánchez anuncia una nueva ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra para jóvenes

LA NACION

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre las que se incluye una nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para gente joven. Sánchez lo ha anunciado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a avanzar una batería de medidas a esta materia. "Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", ha avanzado el jefe del Ejecutivo.

TRIPLICARÁ EL PRESUPUESTO PARA CC.AA.

Asimismo, ha explicado que se va a poner en marcha un seguro de impago de rentas para jóvenes, una medida que se anunció en enero y entrará en vigor "en este periodo de sesiones", y otras ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

A su vez, Sánchez ha adelantado que el Gobierno triplicará el presupuesto que transfiere a las autonomías en materia de vivienda si estas se comprometen también a impulsar la vivienda en régimen de protección oficial.

