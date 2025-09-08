Sánchez apuesta por actuar "a escala forestal, no personal" para combatir incendios: "No ideologicemos esta materia"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por actuar "a escala forestal, no a escala personal, individual, humana o incluso política" para combatir los incendios forestales.

"Tenemos que pedirnos a todos, políticos, instituciones, empresas, trabajadores, que no ideologicemos esta materia", ha señalado este lunes Sánchez en la clausura del Foro Económico por la Descarbonización.

En el acto, ha recordado que hace una semana el Gobierno presentó su pacto de Estado frente a la emergencia climática, "un gran acuerdo abierto a todas las instituciones, a todas las empresas, también los representantes de los trabajadores, a los partidos políticos, a la ciencia, al mundo académico, al conjunto de la sociedad, incluyendo a las empresas".

Asimismo, ha contado que el pasado jueves, durante su visita a unas instalaciones de la brigada de refuerzos de incendios forestales en León, habló con "muchos brigadistas que habían estado combatiendo directamente el fuego".

Uno de ellos, según ha asegurado Sánchez, le dijo que debían actuar "desde el acuerdo".

"Necesitamos actuar pensando en legislaturas, en décadas, porque los bosques se tratan, se regeneran, se reconstruyen o crecen precisamente tras décadas, no cada cuatro años", ha apuntado.

"Por eso hablaba de la escala forestal y no de la escala humana ni de la escala política.

Por eso es tan imprescindible impulsar este pacto de Estado, una política forestal de largo alcance, de larga visión, para afrontar los desafíos que ya tenemos en el presente y que irán, además, por desgracia, a más como consecuencia del aumento de las temperaturas", ha advertido.

El presidente del Gobierno ha insistido en que lo que le trasladaba ese brigadista que "estaba luchando directamente contra el fuego durante los incendios de este verano, no era una simple opinión, es puro sentido común, puro conocimiento basado en la ciencia y en la razón".

"Y creo que este acto comparte esta idéntica filosofía, porque expresa una mirada larga, una visión de largo alcance frente al mayor reto que tiene la humanidad y, por tanto, nuestro país.

Un reto que es existencial", ha subrayado.