Sánchez asegura que en "pocos años" la tasa de desempleo estructural se reducirá, sobre todo la de jóvenes

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "de aquí a pocos años" la tasa de desempleo estructural se reducirá en España, particularmente la que afecta a los jóvenes, porque se les estará dando "herramientas" para que mejoren su empleabilidad.

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', este lunes en Madrid.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha afirmado que esto supondrá también una mayor competitividad y unas bases sólidas para seguir creciendo en el país.

Sánchez ha recalcado que España es "líder" en transformación energética y en conectividad digital y que el país ha dado un salto de "gigante" con la Formación Profesional, la universitaria y la educación básica.

El Gobierno tiene como objetivo alcanzar el pleno empleo, para lo que aspira a bajar la tasa de paro estructural hasta el 8% y reducir el desempleo juvenil y de larga duración a la mitad de los niveles actuales.

Durante su participación en el acto, Sánchez también ha puesto en valor el reconocimiento "explícito" que la Constitución hace de las organizaciones sindicales y empresariales como uno de los factores de "progreso" y de "compromiso" con la democracia. Además, ha reconocido la labor del Comité Económico y Social Europeo en la defensa del pilar social europeo.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.