Sánchez asegura que está cumpliendo lo que está en su mano con Junts y reitera su reunión con Puigdemont "cuando toque"

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está cumpliendo los compromisos adquiridos con Junts que están en su mano, al tiempo que ha vuelto a afirmar que está dispuesto a reunirse con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que permanece huido de la Justicia en Bélgica, eso sí, "cuando toque", según ha precisado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por el ultimátum lanzado por Junts, que el próximo lunes reúne a su dirección para decidir el futuro de las relaciones con el PSOE, y si en este contexto podría ser útil una reunión en persona con Puigdemont.

"Si lo he dicho 1000 veces, ¿para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto que esas reuniones se producirán ¿Cuándo? Pues cuando toque", ha señalado en la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado cierta molestia por la pregunta porque, a su juicio, los periodistas pretendían sacarle ese "titular". "Ala, ya tenéis el corte", ha apostillado.

Sobre la reunión convocada por Junts, ha asegurado que respeta el funcionamiento interno de los partidos, aunque ha dejado claro que, respecto a los acuerdos pactados, "lo que está en manos del Gobierno" lo está cumpliendo y "lo que está en manos de otros" están "trabajando" para que se cumpla.