Sánchez asegura que su mujer y su hermano "son inocentes" y espera la misma repercusión cuando se demuestre

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, "son inocentes" de los presuntos delitos que les achaca la Justicia y espera que cuando esta inocencia se demuestre tenga la misma repercusión mediática que las actuaciones que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado. Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que este mismo miércoles, el juez Peinado --que lleva a cabo la investigación contra su esposa-- haya comunicado que esta se someterá a un proceso con jurado popular si finalmente se abre juicio oral contra ella por delito de malversación.

El día anterior, la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "Sobre mi hermano y mi mujer, como he dicho en muchas ocasiones el tiempo pondrá las cosas en su sitio, nos toca defender la verdad pues defenderemos la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", ha indicado el presidente en una rueda de prensa en Nueva York, después de participar esta semana en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A renglón seguido, Sánchez ha añadido que espera que "cuando eso suceda y la Justicia así lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado", a la vez que ha expresado su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el instructor. Al ser interrogado de nuevo sobre este asunto, en concreto sobre por qué defiende con seguridad la inocencia de sus familiares a pesar de que hay dos procesos judiciales en su contra que van avanzando, insiste en que "la verdad acabará imponiéndose".

Finalmente, ha evitado expresar su visión sobre el motivo que ha llevado al juez a comunicar que Begoña Gómez tendría que ir a juicio con jurado popular. "La interpretación se la dejo a ustedes. Creo que pueden sacar las conclusiones que consideren sobre lo conocido hoy", ha indicado.

RESPONDE A FEIJÓO

Finalmente, Sánchez ha replicado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de que este ironizara sobre una posible candidatura del jefe del Ejecutivo al premio Nóbel de la Paz y afirmase que no merece ni tener un acta de diputado. "Le recuerdo al señor Feijóo que en democracia quien decide y elige quién es diputado o quién es presidente del Gobierno es la gente con su voto, no él con sus insultos", ha señalado, después de que Feijóo le responsabilizase del "lodazal" de corrupción y le echase en cara que se escude en una persecución judicial contra su entorno.