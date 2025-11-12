Sánchez asume que más de la mitad de autónomos en España ingresan menos de $900 al mes

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado este miércoles las políticas que ha hecho el Gobierno para el colectivo de autónomos frente a las críticas de Vox, al tiempo que ha apuntado que el 55% de los trabajadores por cuenta propia en España tienen ingresos declarados por debajo de los 900 euros al mes.

En la sesión de control en el Congreso posterior a la comparecencia de Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dirigido una pregunta al presidente del Ejecutivo para denunciar la situación económica que, en su opinión, está viviendo el país.

“¿Hasta cuándo va a seguir saqueando a los autónomos y las clases medias?”, ha preguntado Abascal a Sánchez, para a continuación criticar que en la actualidad hay tres millones de parados en el país y muchas personas reciben salarios de “miseria” que obligan a elegir “entre llenar la nevera o el depósito”.

Asimismo, el líder de Vox ha reprochado a Sánchez que “cada autónomo que cierra en España es un triunfo” para la política del Gobierno.

En el turno de réplica, el líder del Ejecutivo ha desdeñado los argumentos de Vox y ha aseverado que en la actualidad la deuda se está reduciendo en comparación con el Producto Interior Bruto (PIB) y que dos de cada tres autónomos han reportado un incremento de la facturación en el último año.

Aunque Sánchez ha admitido que “queda mucho por hacer” con los autónomos, también ha apuntado que un 70% de personas de colectivos prevé seguir mejorando en el ejercicio del año que viene y se ha aumentado un 5,4% el número de afiliados.

En este punto, el presidente ha dicho que un autónomo con ingresos declarados de menos de 900 euros al mes, situación en la que está el 55% de autónomos, tiene una cuota inferior a la que pagaban en 2018.

Sobre las críticas a las negociaciones para fijar la cuantía de las cuotas que tienen que pagar los autónomos al RETA, Sánchez ha recordado que se fijó en 2022 mediante una propuesta legislativa aprobada con el voto favorable del PP y el visto bueno de sindicatos y patronal.