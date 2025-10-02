Sánchez califica de "excepcionales" los datos de septiembre y destaca el "desplome" de la temporalidad

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves, tras la publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de septiembre, que el mercado laboral cerró el mes pasado con "datos excepcionales". "El empleo sube con fuerza y el paro cae en un mes habitualmente negativo", ha resaltado Sánchez en su cuenta de 'X'.

El jefe del Ejecutivo ha destacado además que la reforma laboral "sigue dando sus frutos", con 4 millones más de trabajadores fijos "y el desplome de la temporalidad".

Según la estadística de paro registrado publicada a primera hora por el Ministerio de Trabajo, el desempleo bajó en España en 4846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios.

Tras el retroceso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.421.665 personas, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2007.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes.