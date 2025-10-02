LA NACION

Sánchez califica de "excepcionales" los datos de septiembre y destaca el "desplome" de la temporalidad

Sánchez califica de “excepcionales” los datos de septiembre y destaca el “desplome” de la temporalid

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sánchez califica de "excepcionales" los datos de septiembre y destaca el "desplome" de la temporalid
Sánchez califica de "excepcionales" los datos de septiembre y destaca el "desplome" de la temporalidTHOMAS COEX - AFP

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves, tras la publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de septiembre, que el mercado laboral cerró el mes pasado con "datos excepcionales". "El empleo sube con fuerza y el paro cae en un mes habitualmente negativo", ha resaltado Sánchez en su cuenta de 'X'.

El jefe del Ejecutivo ha destacado además que la reforma laboral "sigue dando sus frutos", con 4 millones más de trabajadores fijos "y el desplome de la temporalidad".

Según la estadística de paro registrado publicada a primera hora por el Ministerio de Trabajo, el desempleo bajó en España en 4846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios.

Tras el retroceso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.421.665 personas, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2007.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo se cobra la jubilación de octubre
    1

    Cuándo se cobra la jubilación de octubre

  2. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    2

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  3. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    3

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  4. Reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
    4

    “Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada

Cargando banners ...