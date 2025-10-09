Sánchez celebra el acuerdo de Israel y Hamás y llama a "mirar al futuro" pero sin olvidar "las atrocidades vividas"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo suscrito entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la implementación de la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha llamado a "mirar al futuro" pero con "memoria" para que no se repitan las "atrocidades" cometidas en Palestina.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Sánchez ha asegurado que su gobierno "celebra las noticias que llegan de Oriente Medio" y confía en que este sea "el comienzo de una paz justa y duradera".

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria", ha proseguido el jefe del Ejecutivo en su mensaje, recalcando la necesidad de no olvidar el pasado "para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás".

Las declaraciones de Sánchez tienen lugar después de que el Gobierno de Israel y la organización terrorista Hamás hayan alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".