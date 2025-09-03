Sánchez celebra el avance del acuerdo con Mercosur: "Mientras otros se cierran, seguimos abriéndonos al mundo"
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que la Comisión Europea esté avanzando en la aprobación de los acuerdos con Mercosur y México, tras la presentación formal este miércoles de los textos legales que necesitan el visto bueno de los 27 y de la Eurocámara para la ratificación del pacto.
“Mientras otros se cierran, seguimos abriéndonos al mundo: más mercados para nuestras empresas, más oportunidades para nuestro país y garantías para el campo”, ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X recogido por Europa Press.
Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado formalmente los textos legales que necesitan el visto bueno de los 27 y de la Eurocámara para la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto para el que Bruselas ofrece mayor control sobre las salvaguardias que protegerán las producciones europeas más sensibles y reforzar los fondos de crisis para agricultores como medidas para convencer a los más reticentes, como Francia (sin minoría de bloqueo).
Para el Ejecutivo español, este acuerdo contribuye a reforzar la posición de la UE en el comercio internacional, impulsando la apertura de nuevos mercados como es Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y consolidando a ambas regiones como aliados estratégicos en un momento crucial del panorama geoeconómico internacional.
Desde el Ministerio de Economía, han destacado que España ha tenido un papel activo e impulsor en las negociaciones, defendiendo la importancia estratégica del acuerdo, tanto para la UE como para nuestro tejido empresarial, y han asegurado que el mismo contemple garantías para la protección de los sectores agrícolas sensibles.
“España seguirá liderando”, ha asegurado en presidente del Gobierno en su mensaje.
