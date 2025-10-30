Sánchez choca con el presidente de la “comisión Koldo” del Senado: “Esto es un circo”

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', el 'popular' Eloy Suárez Lamata, han protagonizado varios rifirrafes durante el interrogatorio al presidente del Gobierno, que ha definido este órgano como una "comisión de difamación" y ha proclamado que es "un circo". El primero ha tenido lugar nada más empezar la sesión, durante el turno de la senadora de UPN, María del Mar Caballero. Eloy Suárez ha decidido intervenir para apostillar a Sánchez que la senadora le hacía una pregunta "muy concreta" --si había recibido efectivo en sobres de su partido-- que, a su juicio, no había sido respondida: "Entiendo que quiera extender el tiempo lo que crea oportuno", le ha dicho, para avisarle a renglón seguido de que si consideraba que Sánchez "abusaba" de esta conducta, se vería "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos, que cuentan con 50 minutos para interrogar al compareciente.

Ante esto, Sánchez ha tirado de ironía para responder al 'popular' Eloy Suárez: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo". Esto ha provocado otra réplica por parte de Eloy Suárez, que le ha advertido que no iba a discutir con él, que el protagonista es el compareciente y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado. De hecho, el presidente de la comisión de investigación ha llamado al orden al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al portavoz del PSOE en esta comisión de investigación, Alfonso Gil.

El segundo enfrentamiento entre Suárez y Sánchez ha llegado antes de dar paso al portavoz de Vox Ángel Pelayo, momento en el que el presidente de la comisión ha aprovechado para puntualizar al jefe del Ejecutivo de que esta comisión no es de "difamación" y exigirle "respeto" al Senado. "Bueno, yo creo que esto es un circo más que una...", ha retirado Sánchez. "Esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución, será su responsabilidad como máximo representante de este país", le ha replicado el presidente de la comisión. Pero minutos después Sánchez insistía con la "comisión de difamación": "Parece que el sentido común en esta comisión de difamación no funciona", ha deslizado, lo que ha llevado a Suárez a tomar la decisión de que esta coletilla del presidente no figure en el Diario de Sesiones.

En todo caso, Sánchez ha retirado en varias ocasiones que sus comparecencias en el Senado demuestran el respeto que tiene a la institución y que, además, es el jefe del Ejecutivo que más ha acudido a explicarse ante las Cortes Generales, en concreto en "más de 60 ocasiones".

¿Señor Sánchez, qué parte no ha entendido?

Más adelante, durante el interrogatorio del senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés cuando Sánchez ha leído parte de la sentencia del 'caso Gürtel' señalando al PP por beneficiarse de esta trama con "pagos en negro", Eloy Suárez le ha vuelto a pedir que se atuviera a la cuestión por la que se le ha llamado a comparecer.

"Agradezco como siempre la imparcialidad de la Presidencia de esta comisión, es un sarcasmo, ya lo sabe", ha repetido, encontrando una respuesta similar de Suárez quien, irónicamente, le ha agradecido su "valentía" por dirigirse a quien "no puede debatir".

Pero Sánchez ha vuelto a la sentencia para mencionar el pago en negro de la reforma de la sede nacional el PP y Suárez ha estallado: "Vamos a ver, señor Sánchez, ¿qué parte no ha entendido de lo que este presidente le acaba de decir?", le ha soltado, a lo que Sánchez ha respondido que sólo estaba refiriéndose a una "sentencia en firme".

Durante el turno del senador de Junts Eduard Pujol, Sánchez ha vuelto a decir que la comisión es "un circo" y Suárez le ha vuelto a llamar la atención.

"Calificar esta comisión de circo para ustedes también es una humillación, le pido respeto para esta comisión y esta institución", ha zanjado.