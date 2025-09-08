LA NACION

Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas “contra el genocidio en Gaza”

Sánchez comparece a las 9 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas “contra el genocidio en Gaza”
Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas “contra el genocidio en Gaza”Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay.

Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.

LA NACION
Más leídas
  1. De Tini y De Paul a Pedro Rosemblat: los famosos que estuvieron en el show de Lali Espósito en Vélez
    1

    Lali en Vélez: de Tini y De Paul a Cande Vetrano y Andrés Gil, todos los famosos que dijeron presente

  2. La espectacular fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y diversión
    2

    La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión

  3. Milei autocrítico, caras largas y sugestivas ausencias en el escenario
    3

    Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias

  4. Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral
    4

    Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral

Cargando banners ...