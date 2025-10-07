Sánchez condena los atentados de Hamás en Israel dos años después y reitera la vía de los dos Estados como solución
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los "terribles atentados" perpetrados por la organización terrorista Hamás hace 2 años en Israel y ha vuelto a reclamar la consolidación de los dos Estados como "la única solución posible" para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.
En un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha recordado que este 7 de octubre "se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás", un día que en su opinión es para reiterar la "rotunda condena" de España "al terrorismo en todas sus formas".
Pero también una efeméride para "pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes" y para "exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del pueblo palestino y abra un corredor humanitario".
"El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz", ha concluido Sánchez en su mensaje en la mencionada red social.
