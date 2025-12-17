Sánchez considera un "error histórico" que la UE alargue la vida de los vehículos de combustión

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de "error histórico" la decisión de la Unión Europea de flexibilizar la prohibición de vender vehículos nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035.

"Lo que ayer se aprobó (...) es un error histórico de Europa, porque la competitividad (...) se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos", afirmó el dirigente socialista en una conferencia sobre el clima en Madrid.

Revirtiendo una decisión anterior, la Comisión Europea anunció el martes que permitirá a los fabricantes seguir vendiendo luego de 2035 un número limitado de vehículos nuevos con motores térmicos o híbridos, siempre que cumplan una serie de condiciones, como compensar las emisiones de CO2.

La prohibición era una medida emblemática del llamado Pacto Verde Europeo, tomada en el marco del compromiso de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Sin embargo, ante la competencia de China y las tensiones comerciales con Estados Unidos, la UE ha aplazado o recortado en los últimos meses varias medidas medioambientales, en un giro a favor de las empresas.

Según Sánchez, el enfoque debe estar en "reducir daños futuros, evitar pérdidas millonarias, salvar vidas, proteger nuestra rica biodiversidad, que es única en el mundo, reforzar, en definitiva, (...) nuestra seguridad colectiva".

Para el comisario Stéphane Séjourné, la UE no renuncia a sus ambiciones climáticas sino que adopta un enfoque "pragmático" ante las dificultades que atraviesa la industria automovilística.

En España, segundo fabricante de Europa, la industria automovilística aporta cerca del 10% del PIB y genera casi 2 millones de empleos directos e indirectos.