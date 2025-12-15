Sánchez cree que puede recuperar la relación con Junts si cumple los compromisos pendientes

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera recuperar la relación con Junts tras la ruptura anunciada por los independentistas si consigue cumplir los compromisos pendientes y, aunque no pretende llevar a cabo una renovación a fondo de ministros, espera dar un impulso al Ejecutivo en el nuevo curso.

En conversación informal con los periodistas en la tradicional copa prenavideña en Moncloa, Sánchez asegura que la relación con los de Carles Puigdemont está rota —si bien otros miembros del Gobierno apuntan a que se están produciendo ya algunas conversaciones— y que no hay interlocutor con Junts desde el encarcelamiento de Santos Cerdán, aunque espera que no sea definitiva.

Junts exige la publicación de las balanzas fiscales, una cuestión en la que ya se está trabajando según indicó el propio Sánchez este mismo lunes en la rueda de prensa de balance de los últimos seis meses. Además, está pendiente la aplicación de la amnistía a los líderes del procès y la vuelta a España de Puigdemont.

Si esta se hace efectiva, espera que la situación cambie y lo que ahora está roto se pueda recomponer. En este sentido, si Sánchez volviese a contar con el apoyo de Junts contaría de nuevo con una mayoría parlamentaria que le haría más viable llevar la legislatura hasta el final.

Así las cosas, el líder del Ejecutivo considera que el reciente informe del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido importante y juega a favor de los intereses del Gobierno y confía en que sea el preludio de una aplicación efectiva de la norma.

COMPLETAR ESTA DÉCADA EN MONCLOA

El presidente ha asegurado que se siente en buena forma y con ganas de continuar, con un Gobierno contrastado que ya ha superado muchas crisis. Considera que en este momento ha alcanzado un punto de madurez que le permite ver con perspectiva los problemas, aunque, apunta, sin restarles gravedad.

De hecho dice que quiere completar esta década en La Moncloa —previamente ya se había marcado como meta terminar la siguiente legislatura y llegar como presidente al año 2031— y defiende la fortaleza de su Ejecutivo "a prueba de bombas", asegura.

CUENTA CON EL APOYO DE LA MILITANCIA DEL PSOE

Ante las críticas internas en el PSOE, por los casos de corrupción que afectan al entorno socialista y especialmente a los casos de acoso, Sánchez da por hecho que cuenta con el apoyo de la mayoría de la militancia y reduce las críticas a cargos intermedios que le han criticado desde el principio.

Al respecto, reitera que ha actuado con contundencia aunque admite que han cometido un error en la demora a la hora de contactar con las víctimas. Si aparecen nuevos casos, asegura que no volverá a incurrir en ese fallo.

Además vuelve a atribuir esa equivocación a la falta de recursos en el partido por la carga de trabajo y las peticiones de la Audiencia Nacional, que les ha pedido los tickets de los pagos en efectivo durante siete años.