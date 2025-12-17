Sánchez critica a la UE por revertir el veto a los vehículos de combustión desde 2035

MADRID, 17 dic (Reuters) -

La decisión de la Comisión Europea de prohibir nuevos coches con motor de combustión a partir de 2035 es un "error histórico", dijo el miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Sánchez encabeza un Gobierno de coalición de izquierdas en minoría que ha defendido políticas ecológicas en el bloque de los 27.

El martes, la Comisión desveló su plan para revertir la prohibición tras la presión del sector automovilístico de la región, lo que supone el mayor retroceso del bloque en sus políticas ecológicas de los últimos años.

Los fabricantes de automóviles europeos han señalado la escasa demanda de vehículos eléctricos y han pedido que se flexibilicen los objetivos de emisiones y se reduzcan las multas en caso de incumplimiento.

"Lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad (...) se garantiza por la sostenibilidad", dijo Sánchez.

"El clima es el tablero en el que se juegan todas las demás partidas", añadió.

