Sánchez defiende aplicación provisoria de UE-Mercosur

"Como ha pasado en otros acuerdos comerciales, será dirimido lo que considere la justicia en relación con la legalidad o no con algunos aspectos, pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya, y por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique", declaró Sánchez en Bruselas.

El Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir el acuerdo de libre comercio de la UE con Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados comunitarios.

En el actual contexto geopolítico, consideró Sánchez, Europa debe acelerar su integración económica y ampliar alianzas comerciales.

"Empezando por la aplicación, aunque sea provisional pero inmediata, del acuerdo firmado con Mercosur", apuntó. (ANSA).