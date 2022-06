Sánchez defiende más gasto en Defensa porque la seguridad no está garantizada e insiste a Podemos que reflexione

Responde a su socio que no es incompatible con la inversión en Sanidad o Educación y avisa de que no puede haber equidistancia con el agresor

MADRID, 1 Jul. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB porque la seguridad no está garantizada, al tiempo que ha pedido a su socio de coalición, Unidas Podemos, que reflexione y termine apoyando este aumento para aumentar la capacidad de disuasión.

"La seguridad no está garantizada, así de sencillo, así de dramática es la situación", ha señalado al ser cuestionado por los motivos que le llevan a tomar esta medida, en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press. Así, ha indicado que recientemente ha hablado con líderes de países europeos situados en el flanco oriental y tienen frontera con Rusia, Ucrania o Bielorrusia que le han trasladado que si el presidente Vladimir Putin se sale con la suya en Ucrania ellos serán los siguientes.

En esta línea ha afirmado que el mundo ha cambiado desde la invasión rusa y por tanto las democracias deben "tomar nota" y "reaccionar" y aumentar la capacidad de Defensa para disuadir a aquellos que han intentado atacar a Europa. "Eso solo lo podemos hacer con más presupuesto en Defensa", ha advertido.

A este respecto, al ser advertido de que su socio de Gobierno se ha manifestado en contra tanto de aumentar el gasto militar como de apoyar la llegada de dos destructores a la base estadounidense de Rota (Cádiz) que debe aprobarse en el Congreso, Sánchez ha subrayado que todos los grupos políticos deben hacer una reflexión.

Así, ha puesto como ejemplo a Suecia, que "no ha tenido reparo en tomar nota" y romper con "200 años de neutralidad" para seguir defendiendo la paz. "Todos debemos ser solidarios y responsables con nuestras obligaciones", ha insistido.

Equidistancia entre agresor y agredido

Sánchez ha trasladado que los partidos a la izquierda del PSOE deben reflexionar porque se ha violentado el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania y por tanto, "no puede haber equidistancia entre el agresor y el agredido", según ha señalado.

"Como cuando vemos a alguien pegar en la calle a una persona o violentar un hogar, no puede haber equidistancia entre agresor y agredido", ha añadido, para recalcar que debe ser Ucrania quien decida por si misma sobre su futuro.

En esta misma línea, sobre la petición de Unidas Podemos de que el aumento de gasto debe hacerse en Sanidad o en gasto social, Sánchez ha defendido que ambas cosas no son incompatibles y ha sostenido que el Ejecutivo ha incrementado las políticas sociales y, por ejemplo, ha elevado el salario mínimo. Por tanto, ha reiterado que no es incompatible defender a las clases medias y trabajadoras y dar una respuesta para garantizar la seguridad, que a día de hoy "no está 100% preservada", según ha advertido.

En este punto ha cargado contra Putin, al que ha calificado como un "autócrata" que "se mira al espejo y se cree Pedro el Grande", según ha lanzado, por sus ansias de invadir Ucrania y todos los países que considera en la órbita de "la gran Rusia" que quiere recuperar, según ha denunciado.

Pp y vox enredan en ceuta y melilla

Por otro lado, al ser preguntado sobre si el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN cambia algo respecto a la protección de Ceuta y Melilla, el jefe del Ejecutivo ha respondido que este es un debate alentado por la ultraderecha y recogido después por el PP.

Sánchez se ha mostrado sorprendido de que después de 40 años de pertenencia de España a la OTAN y varios presidentes del Gobierno de distinto signo nunca se haya planteado este debate. "Ceuta y Melilla son España", ha zanjado. Además, a su juicio, si hubiera alguna duda al respecto, debería quedar aclarada tras las palabras del secretario general de la alianza Atlántica que señaló que "cada centímetro" de los territorios de los países OTAN está protegido.

Finalmente, ha indicado que la derecha y la ultraderecha solo quieren "enredar con una falsa polémica" para tratar de inquietar a los ciudadanos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Es empático con los migrantes

Por último al ser preguntado sobre si volvería a decir que el asalto a la valla de Melilla estuvo bien resulto después de que terminara en decenas de muertos, Sánchez ha apuntado que "es evidente" que no utilizaría esas palabras. Sin embargo, ha asegurado que es "empático", lamenta las muertes de los migrantes y se hace cargo del sufrimiento de sus familias.

Así, ha añadido que también hay que hacer un ejercicio de empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los ciudadanos de Ceuta y Melilla y también con la gendarmería marroquí que "se empeñó a fondo" para tratar de evitar "un ataque violento" a la valla.