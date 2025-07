Sánchez descarta un adelanto electoral y esgrime los buenos datos económicos: "Las legislaturas duran cuatro años"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que vaya a adelantar las elecciones generales asegurando que las próximas se celebrarán en 2027 y haciendo hincapié en la buena marcha del país en el plano económico: "Las legislaturas duran cuatro años", ha remarcado. En la rueda de prensa de balance del curso político de este lunes en La Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha dejado clara su intención de llevar su mandato hasta el final, a pesar de que hasta el momento no ha conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en lo que va de legislatura. En ese sentido ha defendido que cuenta con los fondos europeos que ha llegado a calificar como "otros presupuestos". Así ha asegurado que presentará el proyecto de presupuestos para el año 2026 y buscará el apoyo de todos sus socios incluido Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, con el que sigue decidido a mantener un encuentro. Sánchez ha indicado en varias ocasiones durante su intervención que se encuentra "en el ecuador de la legislatura" dejando claro que quedan dos años más de Gobierno de coalición. Además, al ser interrogado directamente sobre si ve factible llegar hasta el final del mandato aunque no consiga aprobar ningunos presupuestos, ha subrayado que las legislaturas "constitucionalmente duran cuatro años". "Cuando gobierna el PP siempre son cuatro años. Cuando gobierna el PSOE, yo no sé qué pasa, pero son cuatro minutos a vistas del Partido Popular", se ha quejado. En todo caso, ha elogiado la buena situación económica en la que a su juicio se encuentra España, mejor que el resto de países europeos y que gobiernos anteriores, en cuanto a crecimiento del PBI y creación de empleo. Para el presidente, la evolución de los datos marcroeconómicos está demostrando que la agenda política del Gobierno es "beneficiosa" para el país. "España crece como la que más en Europa, crea empleo como nunca se ha creado en estos últimos 15 años y reduce la desigualdad como no teníamos desde hace tres lustros. Y, por lo tanto, yo creo que hay motivos de sobra para seguir determinados en esta política de transformación, de reforma, de modernización y de cohesión social y territorial", ha apuntado. Sánchez no ha querido aclarar qué ocurriría si no logra sacar adelante los PGE para 2026 y se ha limitado a asegurar que van a "pelear" para aprobarlos. En ese sentido ha asegurado que se reunirá con "todos los interlocutores" y socios parlamentarios --incluido Puigdemont-- para atraer su apoyo. Fondos europeos son "otro carril" Al tiempo que ha confirmado que a la vuelta del parón veraniego presentará el proyecto de PGE para 2026, ha apostillado que el Gobierno cuenta con los fondos europeos, que son "una herramienta fantástica para la transformación, el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país". En este sentido ha indicado que los fondos europeos son "otros presupuestos" y "otro carril" que a su juicio servirá para que la economía y el empleo sigan creciendo. A la pregunta de si habrá adelanto electoral si no consigue los apoyos ha indicado que va a "trabajar para que se aprueben". PP "UN DISCO RAYADO" PIDIENDO ELECCIONES "Las legislaturas duran cuatro años. Las elecciones generales se harán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirá un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace siete años", ha insistido poniendo en cuestión el liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para Sánchez el PP es "un disco rayado" porque lleva pidiendo elecciones "todos los días" durante los últimos siete años e insiste en que la única alternativa a su Ejecutivo es otro de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal. Sánchez admite que en el Congreso de los Diputados "no hay una mayoría" ni de izquierda ni de derecha, pero defiende que su Gobierno es el único que puede aglutinar una mayoría "en positivo". CORRUPCIÓN Por otro lado, Sánchez ha hecho una breve mención a la corrupción que presuntamente ha salpicado a altos cargos del PSOE, entre ellos los dos últimos secretario de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. En ese sentido ha insistido que ha actuado "con prontitud y contundencia" ante el estallido del caso y ha recordado que el pasado mes presentó un plan con quince medidas para "extirpar" prácticas " que nunca deberían darse". En este sentido, sobre si es partidario de restringir la figura del asesor, para evitar que personas sin formación lleguen a puestos de alta responsabilidad por el procedimiento de libre designación, se ha remitido al plan presentado este mes en el Congreso de los Diputados que pueden complementarse a través de enmienda durante el periodo de trámite parlamentario. "Serán bienvenidas todas aquellas propuestas que hagan otros grupos parlamentarios en aras de reforzar todo aquello que ha fallado para tener este caso de corrupción que ha afectado al PSOE", ha apuntado.