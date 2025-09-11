Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando"
Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada de Cataluña y ha reclamado "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando".
"Este once de septiembre celebramos la Cataluña de todos y todas: abierta, plural y con ambición de futuro", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje escrito en catalán en la red social X.
Sánchez ha reclamado "convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando".
"¡Buena Diada!", ha concluido su mensaje".
La Diada se celebra el 11 de septiembre en conmemoración por la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española en 1714, que comportó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, y fue declarada como Fiesta Nacional por el Parlament en 1980, tras la dictadura franquista.
Otras noticias de Pedro Sánchez
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 4
Todo cambió, pero aún no llega octubre