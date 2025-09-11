Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada de Cataluña y ha reclamado "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando".

"Este once de septiembre celebramos la Cataluña de todos y todas: abierta, plural y con ambición de futuro", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje escrito en catalán en la red social X.

Sánchez ha reclamado "convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando".

"¡Buena Diada!", ha concluido su mensaje".

La Diada se celebra el 11 de septiembre en conmemoración por la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española en 1714, que comportó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, y fue declarada como Fiesta Nacional por el Parlament en 1980, tras la dictadura franquista.