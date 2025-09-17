LA NACION

Sánchez desea suerte a Oliver Laxe y a 'Sirat' en su camino hacia los Oscar: "Emociona a través de un viaje vibrante"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha deseado suerte al cineasta Oliver Laxe y a su largometraje 'Sirat' después de que los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la hayan elegido para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026.

"Mucha suerte a Oliver Laxe y a todo el equipo de 'Sirat' en su camino a por el Oscar a mejor película de habla no inglesa", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X.

"Una película que emociona a través de un viaje vibrante y una experiencia poética, física y sensorial", ha añadido.

El director Pablo Berger ha anunciado la decisión de los académicos este miércoles en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Ahora, 'Sirat' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos.

El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

