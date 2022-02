Sánchez dice que el independentismo es una "teoría política" del siglo XIX y rechaza referéndums porque dividen

El senador de EH Bildu le pide abrir el "melón territorial" con fórmulas que permitan votar en el País Vasco y Cataluña

MADRID, 15 Feb. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el independentismo es una teoría política del siglo XX o del XIX, ha rechazado los referéndums que plantean los independentistas porque "dividen" y ha advertido que una de las lecciones de la pandemia es que hay que integrar a todas las naciones en la Unión Europea porque en el orden internacional se necesitan grandes actores, mientras que "disgregando" se convierte a Europa en un actor "más chico".

Así ha respondido esta tarde en el Senado el jefe del Ejecutivo a una pregunta del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien en su intervención le ha conminado a ser "valiente" y abrir el "melón territorial" con fórmulas que permitan votar a la sociedad vasca y la catalana. Además, le ha acusado de que su único objetivo sea proponer una contrarreforma centralizadora y monolingüe.

Pedro Sánchez ha respondido al senador de EH Bildu que mientras él sea presidente va a apostar por la convivencia y por superar "traumas" como el de Cataluña en 2017, cuando se produjo el referéndum ilegal de autodeterminación y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En este sentido, ha dejado clara su idea de que los referéndums "lo que hacen es dividir" porque plantean cuestiones "absolutamente binarias" que afectan a la convivencia.

Sánchez ha defendido la agenda de diálogo que ha desplegado su gobierno con los actores territoriales, recordando que la próxima semana se producirá la Conferencia de Presidentes en La Palma y que ese es el camino que deben seguir.

En este sentido, ha querido dejar claro "con todos los respetos" que el independentismo es una teoría política que representa al siglo XX o al siglo XIX".

Según ha precisado, si hay algo que ha quedado claro después de la pandemia es que hay que "integrar, integrar e integrar" a todas las naciones en el seno de la UE para poder ser los suficientemente grandes y relevantes en un orden internacional con grandes actores, "con gigantes actores, China, EEUU, Brasil o Rusia".

Considera que solo juntos "seremos más fuertes", pero ha advertido que "disgregando y centrifugando" la responsabilidad desde el poder político como están planteando los independentistas se estaría haciendo de Europa un actor "mucho más chico" y con menos capacidad para garantizar el desarrollo y la prosperidad de los europeos.

Por ello, ha advertido ante la petición de abrir el melón de Constitución que si se quiere hablar de una Constitución, debe ser de la europea. Y ha advertido de que si se habla de la Constitución española para reformarla debe ser "garantizando los elementos fundamentales de su convivencia, de su cohesión que son precisamente los que están reflejados en el título VIII y por tanto en el Estado de las Autonomías".

Ha precisado que el Gobierno socialista está "en apostar por la Constitución, en apuntalarla", aunque cree que serían necesarias reformas como la supresión de la palabra disminuido de su texto. Pero ha admitido que no puede hacerlo porque el PP se niega.

En cuanto a la petición del diputado de EH Bildu de apostar por políticas que recuperen derechos para los trabajadores, Pedro Sánchez ha dejado claro que se presentó a la investidura en enero de 2020 señalando una hoja de ruta de transformaciones socioeconómicas con incorporación de derechos y libertades.

Elejabarrieta pide a sánchez abrir el melón constitucional

Elejabarrieta también ha reclamado a Pedro Sánchez que, además de frenar el autoritarismo, debe desarrollar las iniciativas necesarias para garantizar la efectiva recuperación de derechos civiles y sociales "arrebatados por la derecha".

En este sentido, ha afirmado que se ha llegado al ecuador de la Legislatura con un resultado que ofrece dudas y ha pedido a Sánchez poner el foco en lo que resta de Legislatura y explicar los planes de su Gobierno de coalición para los dos años que restan.

El senador de EH Bildu considera que es el momento de acelerar y profundizar en la agenda social que garantice los derechos y las rentas a las clases populares, pero que también de profundizar en el modelo territorial. Así, ha advertido de que hablar de la democratización del Estado requiere hablar del territorio y cree que la izquierda no puede "orillar ese debate".

En este contexto, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "sea valiente", considera que "ahora es el momento" de no mantener el "estatus quo constitucional", del que ha asegurado que no obtuvo el refrendo en el conjunto del Estado. Además, le ha pedido que "no repitan el falso mantra" de que las consultas dividen porque en su opinión, "lo que divide" es prohibirla.

Ha pedido también a Sánchez que destierre la idea "supremacista" de que en el Estado solo hay una nación, que aborde los debates estructurales del Estado y que "abra el melón territorial" con fórmulas que permitan que las decisiones de las sociedades vasca y catalana sean respetadas. E incluso le ha llegado a acusar de que su único objetivo sea proponer una contrareforma centralizadora monolingüe y uninacional.

Según el senador Elejebarrieta, la votación de la reforma laboral confirma que el bloque de investidura "no tiene alternativa" y ha advertido a Sánchez de que si no incorpora sus propuesta no habrá transformaciones relevantes en el Estado. "Se trata de hacer políticas, nosotros estamos dispuestos", ¿usted señor presidente?", le ha preguntado.