Sánchez dice que en los incendios ha faltado "voluntad política" de varias CC.AA y que el Gobierno "ha hecho su trabajo"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ante la oleada de incendios que han afectado a España este verano ha faltado "voluntad política" por parte de varias comunidades autónomas "para trabajar todos a una" y ha asegurado que el Gobierno "ha hecho su trabajo".
"No funciona ni la deslealtad institucional, no funciona la precariedad de los trabajadores de las comunidades autónomas que están combatiendo contra el fuego. No funcionan los recortes, ni la privatización, ni el debilitamiento de las políticas públicas", ha dicho este lunes en una entrevista en directo en RTVE recogida por Europa Press.
Así, ha incidido en la necesidad de "un concurso más robusto de las administración, también de las comunidades autónomas".
"Lo que tenemos que hacer entre todos es asumir nuestra responsabilidad", ha añadido.
