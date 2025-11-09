Sánchez dice que España "seguirá al lado de América Latina y el Caribe" para dar "estabilidad" en "un mundo incierto"

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que España "está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe" en aras de continuar fomentando "estabilidad, prosperidad y apertura" dentro de "un mundo incierto".

"España está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe. En un mundo incierto, reforzamos la alianza UE-CELAC para impulsar la cooperación, el multilateralismo y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. Una relación estratégica clave para la estabilidad y el progreso de nuestras regiones", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado en el marco de su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea. Una reunión que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta y a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales.

Según ha precisado el Ejecutivo en un comunicado, durante su intervención en la sesión plenaria, Sánchez ha puesto en valor el encuentro destacando que, durante la Presidencia española de la Unión Europea en 2023, España "relanzó" las reuniones entre ambas regiones y la alianza estratégica, que ha calificado de "imperativo geoestratégico" en el contexto geopolítico actual: "Europa y América Latina pueden y deben ser un faro de estabilidad, prosperidad y apertura".

Sánchez ha indicado que "sólo un sistema internacional basado en reglas permite responder a los grandes desafíos transnacionales, como la emergencia climática, el crimen organizado, la inteligencia artificial o la justicia fiscal". En este sentido, ha reivindicado que la próxima secretaria general de Naciones Unidas debe ser mujer y latinoamericana, en reconocimiento al "compromiso de América Latina con el multilateralismo, la igualdad y la justicia".

"AHONDAR EN LAS RELACIONES CON MÉXICO"

En materia de comercio, el jefe del Ejecutivo ha enfatizado "la posición favorable de España" a la aprobación de acuerdo con Mercosur antes de fin de año, así como "ahondar" en las relaciones con México "modernizando" el Acuerdo Global suscrito entre ambos países.

Respecto a las inversiones, ha destacado "el liderazgo" de España como primer inversor en América Latina "contribuyendo" a la Agenda Global Gateway con 9.400 millones de euros, de los cuales 5.300 "han sido ya movilizados" para operaciones en la región y proyectos de conectividad, transición verde y digital, salud, e infraestructuras sostenibles.

Con todo, ha destacado "los vínculos que unen a ambas regiones", recalcando particularmente "los pilares" de las relaciones entre España y América Latina y Caribe "sustentados en la historia, los lazos sociales y el idioma comunes".