Sánchez dice que invasión estadounidense de Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz del mundo"

MADRID, 18 ene (Reuters) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista publicada el domingo que una invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos "haría a (el presidente ruso, Vladimir) Putin el hombre más feliz del mundo".

Sánchez dijo que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la vasta isla ártica de Dinamarca perjudicaría a la OTAN y legitimaría la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera legitima su invasión de Ucrania", dijo en una entrevista en el diario La Vanguardia, agregando que "sería la carta de defunción de la OTAN".

El sábado, el presidente Donald Trump pareció cambiar de táctica sobre Groenlandia al prometer implementar una ola de aranceles crecientes sobre los aliados europeos hasta que se permita a Estados Unidos comprar el territorio.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que los aranceles de importación adicionales del 10% entrarán en vigor el 1 de febrero sobre los bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, todos ellos ya sujetos a aranceles impuestos por Trump.

Esos aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y continuarían hasta que se llegue a un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, agregó.

Trump ha insistido repetidas veces en que no se conformará con nada menos que la propiedad de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido en que la isla no está en venta y no quiere formar parte de Estados Unidos.

(Reporte de Graham Keeley; editado en español por Carlos Serrano)