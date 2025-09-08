Sánchez dice que la historia será "implacable" con la "complicidad" ante el genocidio y urge a Europa a actuar

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la historia será "implacable" y "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza que ha vuelto a calificar como "genocidio".

En un acto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el día del cooperante, Sánchez ha señalado que lo que está sucediendo en La Franja es "una de las etapas más negras del siglo XXI" y ha vuelto a pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. "No sé a qué está esperando Europa a suspender ese acuerdo", ha recriminado.

Además ha replicado a las críticas del PP asegurando que España ha condenado los actos terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y también ha exigido la liberación de los rehenes israelíes que la organización islamista capturó durante esa jornada.

"No acepto que se diga que España no ha condenado los actos terroristas ni tampoco exigido la liberación de los rehenes", ha apuntado, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le recriminase este lunes que no se refiriera a Hamás ni a los prisioneros israelíes en su declaración de este mismo lunes.

UNA DE LAS ETAPAS MÁS OSCURAS DEL SIGLO

Sánchez ha hecho estas declaraciones horas después de anunciar un nuevo paquete de medidas "contra el genocidio" como un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Tel Aviv y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

El Gobierno de Israel respondió duramente acusando al Gobierno de Sánchez de antisemitismo, de actuar para tapar su corrupción y prohibiendo la entrada en su territorio de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego.

"Cuando puedan entrar los medios de comunicación internacionales en Gaza, nos daremos cuenta de que estamos asistiendo hoy a una de las etapas más negras, más oscuras del siglo XXI", ha advertido Sánchez, que considera que España "no puede ser cómplice" de la "barbarie".

Por eso tiene claro que las medidas que ha ido adoptando desde el inicio de los bombardeos contra Gaza sitúan a la sociedad española "en el lado correcto de la historia" y ha lanzado un mensaje a quienes reprocharon que reconociera a Palestina como Estado en solitario, sin esperar al consenso en la UE.

EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA

"A los que dijeron que estábamos solos en nuestra determinación y en compromiso, hay que decirles hoy que no es que estuviéramos solos, simplemente éramos los primeros. Los primeros de otros muchos, que este mes de septiembre van a hacer lo que nosotros hicimos hace un año", ha indicado.

"Y en todo caso, a quienes se recrearon en esa soledad momentánea para criticarnos, pues les diré que una y mil veces prefiero la soledad de la humanidad que la compañía de la sinrazón y la barbarie", ha añadido.

Banalización del mal

Sánchez ha dejado claro que a su juicio lo que está ocurriendo en Gaza es un "genocidio" y España no va a participar en el "ejercicio cotidiano de banalización del mal" que a su juicio se está produciendo. Al inicio de su intervención ha reiterado su condena al atentado de este mismo lunes en Jerusalén Este, que ha causado seis muertos, entre ellos un joven de nacionalidad española. "La violencia no es el camino", ha señalado, convencido de que "la paz es posible".