Sánchez dice que sale "contento" tras las cinco horas de interrogatorio y Bolaños habla de "tremendo bluf" del PP

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho salir "contento" de su comparecencia de cinco horas en la comisión de investigación del caso 'Koldo', una sensación que refrendan varios de sus ministros, que hablan de "tremendo bluf" del PP en el Senado. Tras ser interrogado durante cinco horas por los distintos grupos parlamentarios, Sánchez ha saludado a los miembros de la Mesa de la comisión de investigación y a los portavoces, y ha salido sonriente. Ante los periodistas, ha comentado que él sí sale "satisfecho" y "contento" de la comisión. "Otros seguro que no", ha deslizado antes de subirse al coche oficial. "Confirmado: tremendo bluf del PP en el Senado. Otro más. Y tremendo daño al nombre de esa Cámara", ha escrito en la red social 'X' el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que acompañó al presidente en su comparecencia. Otros ministros han cargado en redes sociales contra el senador del PP que ha interrogado a Sánchez, Alejo Miranda. "El senador 'fake' de Cuenca ha sido hoy más 'fake' que nunca. ¡Vaya papelón, qué bochorno!", ha comentado la titular de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para quien el PP ha dejado claro que no tiene a "nadie al volante". Óscar Puente, ministro de Transportes, que se ha referido a Miranda como Alejo "Zendal", porque durante la construcción de este hospital madrileño ejercía como director general de Infraestructuras Sanitarias, ha señalado que su intervención marca un "'peak' (pico) en el catálogo de chorradas de la historia parlamentaria de la derecha española que va a ser difícil de superar". "Esto es lo mejor que tenía el PP hoy en el Senado. No sé cómo se extrañan de que Vox les sople en la nuca en las encuestas. O dicho de otro modo. De donde no hay no se puede sacar", ha remachado.