Sánchez emplaza a Albares a atender la petición de los diplomáticos para dejar atrás su reglamento franquista

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Presidencia del Gobierno ha emplazado expresamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a atender la petición de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) de adoptar un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática que ponga fin a la anomalía que supone que se sigan aplicando las directrices de uno de época franquista.

Así consta en la misiva con la que Diego Rubio, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la carta que previamente había remitido la ADE pidiendo al jefe del Ejecutivo su intervención ante la "indiferencia" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, respecto a esta cuestión.

"Una nación moderna como la española y un gobierno progresista como el nuestro permiten que siga en vigor una norma franquista: el Reglamento de la Carrera Diplomática, del año 1955", afeó la ADE en su carta enviada a Sánchez a principios de noviembre, reclamando la adopción del nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática.

La aprobación de este documento es una de las principales reivindicaciones de la ADE, habida cuenta de que el anterior, de 2014, fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2017. La asociación que preside Alberto Virella denuncia que Albares tiene guardado en un cajón el borrador del nuevo desde 2023 y que este incluso gozaría ya del visto bueno del Consejo de Estado, último paso para su aprobación en el Consejo de Ministros.

En la carta del jefe de gabinete de Sánchez, fechada el 24 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, Rubio recalca que "el Gobierno de España mantiene su firme compromiso con un acción exterior eficaz y plenamente coherente con los principios constitucionales que rigen nuestro Estado social y democrático de derecho".

En cuanto a la cuestión planteada desde la ADE, indica que Moncloa toma "nota" e invita a Virella a "un seguimiento directo con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores", que es la encargada de todo lo relativo a cuestiones de personal y de la Carrera Diplomática.

"Confío que desde la Subsecretaría y el Ministerio podrán atenderle con la atención y el detalle que merece", remacha el jefe de gabinete de Sánchez, que agradece a la ADE la atención que presta "hacia los asuntos relativos a la Carrera Diplomática".

Sin embargo, según explican desde la ADE, pese a que han transcurrido tres semanas desde que Moncloa remitió su misiva --presumiblemente con copia al gabinete del propio Albares, como suele ser lo habitual-- no han obtenido respuesta por parte ni del ministro ni del subsecretario, Xavier Martí, quien se enteró de las instrucciones de Sánchez a través de la asociación.