Sánchez-Escribano, contenta tras su final en 3.000 obstáculos: "Ha sido una pasada, la verdad"

La atleta española Irene Sánchez-Escribano ha descrito este martes como "una pasada" su desempeño en la final de 3.000 metros obstáculos en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ha acabado en la undécima posición con un registro de 9:10.43, rozando el récord nacional.

"Llevo disfrutando desde la carrera del otro día", aludió a la fase preliminar que corrió el pasado domingo. "Desde que terminé, llevo con una sonrisa en la boca y disfrutando de la Villa, de mis compañeros, compartiéndolo con mi familia y con mis amigos. Y ha sido una pasada, la verdad", declaró a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Estoy como supertranquila, supercontenta y disfrutando muchísimo del momento", afirmó Sánchez-Escribano antes de analizar esta final olímpica de su distancia. "Rapidísima, hemos salido y creo que hemos pasado el kilómetro, me han dicho, a 2:57 o 2:58, no lo sé. Y he dicho: 'Irene, mira, si pinchas, las demás van a pinchar igual que tú porque vamos todas por encima de nuestras posibilidades'", indicó al respecto.

"Así que nada, iba supercómoda. Creo que me he colocado bastante bien ahí detrás porque no podía tirar más para adelante, ya estaba colocada donde tenía que estar. Y nada, pues progresando, disfrutando mucho, ha sido una pasada cuando hemos entrado al estadio y han empezado a animar a Alice Finot. Intentando controlar los nervios porque casi se me han saltado las lágrimas de la emoción. Pero he dicho: 'Irene, concéntrate, que viene un momentazo'", dijo la toledana a los micrófonos de la RFEA.

"Yo estaba viendo la lista de salida y he dicho: 'Irene, vas la última. O sea, muy cerquita de otras dos, pero no tienes nada que perder. Aquí todo lo que sea va a ser sumar, el premio ya te lo has llevado'. Así que... nada, me ha dado un poco de rabia cuando he visto el 9:10 porque he quedado a un segundo del récord de España. Pero creo que me tengo que quedar con todo el sabor dulce y dejarlo ahí para otro momento, disfrutarlo y saborearlo como lo que es", concluyó Sánchez-Escribano.

Europa Press