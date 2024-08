Sánchez-Escribano pasa a la final de 3000 m obstáculos y Llopis se mete en 'semis' de 110 vallas

La atleta toledana Irene Sánchez-Escribano correrá la final de los 3000 metros obstáculos de los Juegos de Paris 2024, después de acabar quinta en su serie con el mejor tiempo de siempre de una española en una cita olímpica, mientras que el valenciano Quique Llopis accedió a las semifinales de los 110 metros vallas de manera directa, segundo en su serie.

La jornada matinal del atletismo este domingo arrancó con la buena noticia del pase de Irene Sánchez-Escribano a la final de 3000 metros obstáculos. Y lo hizo por la puerta grande, con un quinto puesto en su serie y la mejor marca de siempre de una española en esta prueba en unos Juegos (9:17.39).

"No me lo creo, ha sido espectacular, sabía que tenía una marca así en las piernas", expresó la toledana, que recoge así el fruto de tantos años de trabajo en su primera participación olímpica gracias a una agónica clasificación. Una lesión le impidió competir en Tokio, para París bajó de la mínima nacional 'in extremis', y ahora peleará por un metal. Por otro lado, Carolina Robles, actual campeona nacional de la prueba, no irá a la final tras acabar séptima su serie (9:22.48).

La siguiente en aparecer en escena fue Jaël Bestué en 200 metros, prueba olímpica a la que llegaba con un 22.73 como mejor marca de la temporada. Y no lo pudo rebajar, pese a ser la que mejor salió de su serie, para después acabar cuarta, aunque con el mejor tiempo de una española en unos Juegos (23.17). No fue suficiente para avanzar a la lucha por las preseas, por lo que necesitará la repesca de este lunes.

Para cerrar la jornada española en atletismo de este domingo, Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 m vallas, confirmó su buen momento y accedió a las semifinales de los Juegos Olímpicos de esta prueba por la vía directa. El valenciano fue segundo en la serie 2 con 13.28, solo por detrás del japonés Rachid Muratake (13.22).

No tuvo tanta suerte, solo diez minutos más tarde, Asier Martínez, que deberá correr la repesca de los 110 m vallas para estar en 'semis'. El semifinalista en los últimos Europeos de Roma cruzó la meta cuarto en 13.47 segundos, 16 centésimas más lento que el senegalés Louis Francois Mendy, ganador de su serie.

Europa Press