Sánchez evita aclarar si autorizó la entrada de Ghali y respalda a Laya: "El Gobierno actuó conforme a la ley"

22-09-2021 AM- Sánchez evita aclarar si él autorizó la entrada de Ghali pero respalda a Laya: "El Gobierno actuó conforme a la ley". Defiende que se dio una "respuesta humanitaria a una persona que estaba a punto de morir: "Lo hicimos como debimos para salvarle la vida" NUEVA YORK, 22 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado aclarar si fue él quién autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que está siendo investigada por los tribunales. No obstante, ha defendido que esta gestión se realizó "conforme a la ley" y que el Gobierno hizo lo que debía, al ser preguntado por la imputación de la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. POLITICA MONCLOA