Sánchez expresa su consideración a García Ortiz tras su renuncia y avanza que su sustituto se conocerá "en breve"
Sánchez expresa su consideración a García Ortiz tras su renuncia y avanza que su sustituto se conocerá "en breve"
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LUANDA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) por revelación de secretos.
“Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo”, ha indicado aplaudiendo la labor de García Ortiz. “Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración”, ha añadido.
El jefe del Ejecutivo ha reiterado que ya se ha puesto en marcha el proceso para nombrar un nuevo fiscal general del Estado, incidiendo en que su nombre se conocerá pronto. “Ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo”, ha indicado.
LA NACION
Más leídas
- 1
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 2
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”
- 3
El Gobierno tiene todo preparado para privatizar AySA antes de abril
- 4
Razones para creer: Argentina creció como nación rugbística y tiene dos años por delante para madurar