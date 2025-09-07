Sánchez felicita a Alcaraz tras su triunfo en el US Open 2025: "Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz tras el triunfo de este en el Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada. "¡Enorme, Carlos Alcaraz! Otro US Open para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis", ha trasladado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. Así se ha expresado después de que Alcaraz se haya proclamado este domingo campeón de la competición, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el 'grande' neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto 'grande' con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.