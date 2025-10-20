Sánchez felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y confía en seguir estrechando lazos

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la enhorabuena al nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tras imponerse en la segunda vuelta celebrada este domingo frente al expresidente Tuto Quiroga.

"Felicito a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático. Espero que sigamos trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera", ha señalado el presidente en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Previamente el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, felicitó en nombre del Gobierno al candidato del Partido Demócrata Cristiano por su victoria y expresó la voluntad del Gobierno de trabajar con el nuevo mandatario.

"Desde luego España se dispone a trabajar con Rodrigo Paz y con el nuevo Gobierno boliviano, muy especialmente en estos momentos en el que vamos camino de la cumbre de Madrid de la Comunidad Iberoamericana", noviembre de 2026, ha añadido.

En un comunicado posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha trasladado "sus mejores deseos de éxito al presidente electo" y ha reiterado "su voluntad de seguir reforzando los estrechos lazos de hermandad que unen a España con el Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de ambos pueblos".

Asimismo, ha puesto en valor que "el pueblo y las instituciones bolivianas han ofrecido un ejemplo de civismo y respeto democrático e institucional durante una jornada electoral ejemplar, tal y como han podido constatar las Misiones de Observación Electoral presentes en el terreno, apoyadas por España".

Paz se ha impuesto con el 54,6% de los votos frente al expresidente Quiroga, que ha aglutinado el 45,4% de las papeletas, en unos comicios en los que por primera vez desde 2009 no ha estado en segunda vuelta el Movimiento al Socialismo (MAS).