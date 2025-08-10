Sánchez felicita el Día de Cantabria y reivindica "una tierra abierta, hospitalaria y noble"
MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo, 10 de agosto, el Día de Cantabria y ha reivindicado "una tierra abierta, hospitalaria y noble".
"El Día de la Montaña rememora en Cabezón de la Sal sus orígenes, su historia compartida y su identidad, cultura y tradiciones, que la hacen única. ¡Feliz día a los cántabros y cántabras!", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X'.
Cabezón de la Sal acoge este domingo, 10 de agosto, el acto institucional de la 59 edición del Día de Cantabria que se celebrará en el Parque Municipal Conde San Diego, a partir de las 12:00 horas, e incluirá el mensaje de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.
