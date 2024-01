El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, aseguró antes del partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano que no arrastran "presión ni tensión" como en LaLiga, y que el objetivo copero es intentar llegar hasta el final y superar obstáculos "híper exigentes" como es el equipo 'colchonero'.

"En la Copa la mentalidad viene siendo diferente. No arrastran presión o tensión. Será un nivel muy exigente, porque somos equipos con realidades muy distintas, pero vamos a salir a dar la cara y a hacer el mejor partido posible, en un escenario híper exigente y competitivo", comentó en rueda de prensa.

Eso sí, la Copa no esconde la mala realidad de LaLiga. "Pero la otra realidad existe, y asusta, asoma, nos empobrece, nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos, que no entendemos ciertas reacciones", reconoció.

Respecto al pasado domingo y la goleada encajada contra el Girona, quiere "pasar página". "No nos queda ahora. Pasar al siguiente capítulo, que es un partido muy emocionante, en un estadio muy complicado, con un rival que está muy crecido y que está en un gran momento y nosotros como sevillistas, con la experiencia que tiene este equipo, con la historia que tiene a sus espaldas, pues nos tiene que ayudar para ir a un escenario tan importante y tan exigente como va a ser", reiteró.

"Creo que no va a haber lugar a la sorpresa, no va a sorprender a nadie. Ellos van a seguir manteniendo su bloque, van a seguir jugando igual, van a mantener prácticamente la misma alineación y sí que es cierto que pese a que la necesidad se junta en este partido y tenemos la misma meta, pasar a semifinales, las necesidades de la temporada en general son muy distintas", señaló sobre los estilos de juego y los diferentes momentos que viven cada equipo.

En este sentido, Sánchez Flores aceptó y acató que LaLiga es un "lastre" para el Sevilla en esta Copa, pese a que la mentalidad de los jugadores pueda ser distinta. "Su necesidad es mantenerse en la élite y en la exigencia de ganar todos los títulos posibles esta temporada y nosotros, exceptuando en esta competición, tenemos una realidad que arrastramos otras competiciones que nos están lastrando mucho", apuntó.

"Por tanto la lucha es agónica, va a ser una pelea impresionante de aquí a final de temporada y lo que sí que tenemos es marcados los objetivos. Tenemos un objetivo en Copa que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por él hasta el final", argumentó al respecto.

Por otro lado, sin dar nombres pero siendo preguntado por Rafa Mir y su posible salida, fue claro: "Días atrás ya he dicho que yo quiero que en Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla". "Básicamente, eso. Y esa es mi labor, identificarlos y es mi labor ponerlos en el campo. De todo lo demás, no puedo hablar sobre lo que piensan los jugadores acerca de su estado porque no lo sé concretamente", detalló.

Y a la afición le pidió que se levante y anime. "Que se levanten, que los necesitamos a todos. Ahora nos tienen que empujar todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero necesitamos que nos empujen, que se pongan a nuestro lado", se sinceró.

Por otro lado, sobre el VAR, fue también muy claro: lo prefiere tener disponible. "Voy con la tranquilidad de que pienso que no se van a equivocar y pienso que tener una herramienta les va a ayudar. Yo tengo ese pensamiento, muy libre y particular, que estoy convencido que muchos lo comparten, muchos entrenadores, y otros muchos no lo comparten. Pero yo tengo ese, yo prefiero creer en la gente, creer en los profesionales, a vivir en la duda permanente y vivir en la desconfianza. Me hace ser más feliz", manifestó.