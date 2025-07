Sánchez hace balance del curso político este lunes desde la Moncloa

28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece este lunes la habitual rueda de prensa de balance del curso político en La Moncloa, una valoración en la que reivindicará haber cumplido el 45% de los objetivos marcados por la coalición y que tiene lugar semanas después de la dimisión de su ex 'número dos' en el PSOE. Sánchez atenderá a los medios en la última semana del curso político tras regresar de su gira por Chile, Uruguay y Paraguay, en la que ya adelantó a los periodistas que cuando se cumplen dos años de legislatura el Gobierno ha cumplido el 45% de los objetivos que se marcó, en contra del "apocalipsis" que en su opinión viene anticipando el PP como un "disco rallado". "Yo me fijo en los datos", esgrimió el jefe del Ejecutivo en una conversación informal con los medios durante su séptima gira iberoamericana, recordando que el Ejecutivo está sacando adelante nueve de cada diez votaciones que se han planteado en el Congreso, pese a encontrarse en minoría parlamentaria. El balance del presidente del Gobierno se produce semanas después del estallido del 'caso Cerdán' y mientras continúan los casos judiciales que afectan a su entorno más cercano. "Estoy bien y estoy fuerte", aseguró Sánchez, afirmando que si de algo le han servido los últimos meses ha sido para poner en valor lo que se ha logrado en este tiempo al frente del Ejecutivo. Por ello, reconoció que lo que más rabia le da de este tipo de casos es que opaquen la extraordinaria labor que ha venido realizando el Gobierno, sobre todo en el plano social, tanto dentro como fuera de España, máxime cuando además se han sacado adelante numerosas medidas pese a estar en minoría parlamentaria. NO SE TRATA DE "COMPETIR" EN CORRUPCIÓN Con todo, la valoración de los últimos seis meses tiene lugar tan solo unos días después del estallido del presunto caso de corrupción que implica al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. En alusión a este último caso, Sánchez dijo que no se trata de "competir" con el PP en casos de corrupción, porque ahí los de Alberto Núñez Feijóo "ganan por goleada", sino de combatir este problema. En este sentido, preguntado sobre la posibilidad de que puedan salir nuevos escándalos que salpiquen al Gobierno o su partido en los próximos meses, máxime cuando Cerdán además se encuentra en prisión, aseguró que afronta con "absoluta tranquilidad" la segunda parte de la legislatura porque se respondió con contundencia, como solo cabe hacer en este tipo de casos. En cuanto a la posibilidad de una crisis de gobierno para encarar el nuevo curso político en septiembre con fuerzas renovadas, el presidente no quiso pronunciarse y afirmó que está muy contento con la extraordinaria labor que están realizando todos los ministros.