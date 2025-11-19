Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje "masivo" a usuarios: "No puede quedar impune"

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la empresa Meta —matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram— para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.

Además, ha adelantado que en el próximo semestre presentará una batería de medidas concretas para hacer frente a varios retos del ámbito digital: la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, según ha indicado en el acto 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo y quien vulnere esos derechos y libertades pagará las consecuencias", ha advertido el presidente, asegurando que prácticas de este tipo no pueden quedar "impunes".

En un discurso muy duro hacia las grandes plataformas digitales, Sánchez ha calificado las redes sociales como "un estado fallido" y "sin ley" y ha acusado a las plataformas de actuar de forma "tibia" o "inexistente" en el peor de los casos ante las advertencias lanzadas por las administraciones.

"Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", ha lanzado Sánchez, lanzando una advertencia a continuación. "Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y su beneficio".

