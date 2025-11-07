Sánchez insiste en la inocencia de su hermano y resta importancia a la investigación de los pagos en metálico del PSOE

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes en la inocencia de su hermano después de que ya se haya fijado la fecha para el juicio oral en su contra, al tiempo que ha restado importancia al hecho de que la Audiencia Nacional vaya a investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE en el marco del 'caso Koldo'.

"Lo he dicho en muchas ocasiones, como presidente del Gobierno, evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer", ha señalado en rueda de prensa en Belem (Brasil), donde ha asistido a la COP30.

Sánchez se ha pronunciado así tras ser preguntado después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya fijado del 9 al 14 de febrero próximos el juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, así como contra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en relación con la contratación del primero como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

El presidente también ha sido preguntado sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, de abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

UN PASO PROCEDIMENTAL

"Es simplemente un paso procedimental y, por tanto, nada que añadir", se ha limitado a comentar Sánchez, secretario general del PSOE.

Por último, el presidente del Gobierno ha vuelto a reiterar una vez más su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, tras la primera semana del juicio en su contra en el Tribunal Supremo. "Cuenta con nuestra confianza, creemos en su inocencia y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo", ha señalado.

Como en el caso de su hermano, y como ya ha dicho en otras ocasiones en las que se le ha preguntado por la situación del fiscal general, Sánchez ha expresado su confianza en que "el tiempo ponga las cosas en su sitio".