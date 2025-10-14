Sánchez insiste en no aumentar el gasto en defensa al 5% tras su "intercambio muy cordial" con Trump

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en su negativa a elevar hasta el 5% del PBI el gasto en defensa, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la OTAN por su rechazo a invertir más en seguridad.

Un día después de que ambos mandatarios se saludaran en la cumbre de Egipto para el acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás, el jefe del Ejecutivo ha detallado que fue "un intercambio muy cordial", y ha reivindicado que las relaciones entre Washington y Madrid "son muy positivas" y "están muy consolidadas" pese a la discrepancia en algunos asuntos.

"Fue un intercambio muy cordial (...) con el presidente Trump. He tenido ocasión, ya en su primera administración en el año 2018 y 2019, de tener reuniones y de tener encuentros", ha recordado en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, añadiendo que le trasladó que España está comprometida con la seguridad de la OTAN y que con el 2,1% del PBI considera que da una "respuesta sobrada" a las capacidades que solicita la Alianza Atlántica.

"Ellos reconocen el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española. Yo le he dicho muy claramente siempre que nosotros estamos comprometidos con la defensa con la seguridad de la alianza y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro estado del bienestar", ha añadido.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado que ha sido el presidente del Gobierno que ha cumplido "con un acuerdo incumplido" por la administración de Rajoy asumido en 2014 al elevar al 2% el presupuesto en defensa sobre el PBI, un porcentaje que considera suficiente para "hacer frente a los desafíos comunes" que tienen los países de la OTAN, como la amenaza de Rusia.

EL 2,1% DEL PBI ES SUFICIENTE

El jefe del Gobierno se ha mostrado "absolutamente satisfecho" con el acuerdo alcanzado durante la última cumbre de la OTAN en La Haya, y ha reafirmado su negativa a "ese 5%" por varios motivos, como la dificultad de las Fuerzas Armadas de absorber "esa ingente cantidad de recursos económicos", o como que con una inversión del 2,1% ya se da respuesta "a las capacidades que nos pide la alianza".

También ha puesto como ejemplo la necesidad de colaborar con terceros países para garantizar la seguridad de la OTAN, ya que en el flanco sur, según ha afirmado, hay que considerar otros asuntos como la lucha contra el crimen organizado o contra las mafias que trafican con seres humanos.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha subrayado la importancia de apostar contra la desigualdad generando "sociedades más cohesionadas" y "con Estados del bienestar mucho más fuertes", que dan lugar a "sociedades más seguras".

RELACIONES ENTRE EEUU Y ESPAÑA SON "MUY BUENAS"

Preguntado sobre qué quiso decir Trump durante la cumbre de este lunes en Egipto cuando al referirse a España dijo "nos estamos acercando", Sánchez ha defendido que las relaciones entre Estados Unidos y España son "muy buenas", "más allá" de la "evidente discrepancia" que pueden tener ambos países "en muchas políticas".

"Yo creo que las relaciones entre EEUU y España son muy positivas y muy profundas están muy consolidadas", ha ahondado, para después recordar que Estados Unidos "es el segundo país de inversión española fuera de nuestras fronteras" y que, a diferencia de otros países, el nuestro sufre "un déficit comercial" con Washington, y no al revés.