Sánchez insiste en que PSOE y Sumar deben continuar "pese a las discrepancias" y culpa al PP del crecimiento de Vox

BRUSELAS, 18 dic. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las dificultades", después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volviese a pedir una renovación de ministros en el Ejecutivo. Además, ha rechazado que su Gobierno tenga responsabilidad en el auge de Vox en las encuestas y ha culpado únicamente al Partido Popular y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" de la formación de Santiago Abascal. En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se lleva a cabo este jueves en Bruselas —la última de 2025—, Sánchez ha salido al paso de las insistentes llamadas de atención del socio minoritario del Gobierno, que en los últimos días ha pedido cambios profundos en el Consejo de Ministros y una reunión urgente con el PSOE, tras la catarata de casos de acoso en las filas socialistas y los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente. "Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha señalado Sánchez al ser interrogado sobre si la formación de Díaz debe seguir en el Gobierno, una vez que han pedido renovar ministros y él se ha negado.