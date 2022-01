Sánchez insiste en que sólo contempla convalidar la reforma laboral y pide a Casado que lo permita

Se lo ha pedido durante su conversación telefónica, al que también ha solicitado que cese en sus críticas sobe el reparto de los fondos

MADRID, 26 Ene. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que "no contempla otro escenario que no sea el de convalidar la reforma laboral" y ha pedido al PP que, aunque no vote a favor, al menos permita la convalidación.

En rueda de prensa en Moncloa junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, Sánchez ha subrayado que al Gobierno le gustaría contar con el mayor apoyo posible para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso. "A partir de ahí las negociaciones están en marcha, pero no contemplamos otro escenario que la convalidación", ha insistido.

Por eso, ha explicado que en la conversación telefónica que ha mantenido hoy con el líder del PP, Pablo Casado, le ha instado a facilitar la convalidación de la reforma laboral.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que esta norma no nace de un acuerdo "en solitario", sino de un pacto con sindicatos y empresarios. Por ello, ha dicho, "con todo el respeto a las autonomías, el poder ejecutivo pide al poder legislativo que convalide ese acuerdo".

Sánchez ha subrayado que esta reforma y la de pensiones demuestran que se puede salir de una crisis avanzando en derechos sociales, a diferencia de lo ocurrido en 2012 y 2013, "cuando se impusieron contrarreformas que se respondieron con huelgas y manifestaciones masivas".

Lo que ha hecho su Gobierno, ha añadido, es "hacer los deberes y reconstruir los consensos" tanto en el ámbito laboral como en el de pensiones.

Insta al pp a rectificar su posición con los fondos europeos

El presidente también ha informado de que, en su conversación con Casado, le ha instado a "cesar y rectificar" en su posición crítica sobre cómo está gestionando España los fondos europeos después del respaldo dado por Bruselas al Ejecutivo.

"He pedido al PP que, después de las respuestas que se han dado por parte de la Comisión Europea sobre los fondos, cese y rectifique su posición, porque no es bueno para España el que hasta incluso la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeos, que es lo que está ocurriendo y es algo que se puede evitar", ha apuntado.