Sánchez insiste en un fondo europeo para ayudar a empresas afectadas por la guerra comercial de Trump si no hay acuerdo

ASUNCIÓN, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que en caso de que la UE no pueda llegar a una solución negociada con Estados Unidos frente a los aranceles que amenaza con imponer la Administración de Donald Trump se proceda a crear un fondo europeo que ayude a las empresas que se vean más afectadas. Así lo ha hecho durante la clausura de un foro empresarial España-Paraguay durante su visita oficial a Asunción, en la que como hizo la víspera en Montevideo, ha vuelto a defender la necesidad de cerrar el acuerdo entre la UE y Mercosur, bloque al que pertenecen estos dos países, en el contexto de guerra comercial que está imponiendo Trump. Los gobiernos, ha dicho el presidente, deben defender a sus empresas. En este sentido, en los últimos años en la UE se han acordado "instrumentos de defensa comercial para asegurar una competencia de igual a igual", entre los que ha citado el reglamento sobre subvenciones y el instrumento anticoerción. Ante la amenaza de aranceles del 30% anunciada por Trump a partir del 1 de agosto, que ha vuelto a tildar de "infundada e injusta", Sánchez ha vuelto a insistir en que los europeos no se pueden quedar "cruzados de brazos" y tienen que ofrecer una respuesta conjunta. El objetivo, ha reiterado el presidente, es "evitar una guerra comercial". "Pero, si se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestras empresas", ha recalcado. "Es por ello que creemos que los ingresos derivados de cualquier contramedida" que acuerde la UE "deberían destinarse a la creación de un nuevo fondo europeo de ayuda a los sectores más afectados por estas tensiones comerciales", ha reivindicado Sánchez, en línea con la postura que ha venido defendiendo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. DEFENSA DEL ACUERDO CON MERCOSUR Por otra parte, ha subrayado que para "hacer frente al avance del proteccionismo" la UE debe asociarse y trabajar "codo con codo con socios estratégicos y confiables". Es ahí donde la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, aún a la espera de su ratificación, constituiría un "hito fundamental", ha valorado, además de un "mensaje político" de entendimiento y de objetivos compartidos. "Necesitamos más que nunca defender el orden multilateral basado en reglas, reforzar la cooperación internacional, reforzar la cooperación regional", ha abundado el jefe del Ejecutivo, agradeciendo el "buen hacer del presidente del Paraguay para que podamos estar en las condiciones óptimas" para que el acuerdo sea posible. Sánchez también ha querido poner en valor las "excelentes relaciones económicas y comerciales" entre los dos países, que ha ayudado a impulsar la visita que Peña hizo a España el pasado febrero y ha confiado en que ahora la suya, en la que le acompaña algo más de una quincena de empresarios, también las dará un nuevo impulso. POTENCIAL DE PARAGUAY Paraguay, ha dicho el presidente, es "una economía sólida con un gran potencial" por la que "España ya apuesta decididamente". Así, a finales de 2023, según datos del Banco Central de Paraguay, las inversiones acumuladas de empresas españolas alcanzaban los US$674 millones. Se trata, ha insistido el presidente en su discurso, de "un socio fiable y con gran potencial, un país amigo, al que nos une mucho y nos va a unir aún más". "Estamos en un muy buen momento de nuestra relación bilateral, pero nos sigue quedando mucho espacio para estrechar nuestros lazos e impulsar el desarrollo de negocios entre nuestros países", ha augurado. En este sentido, ha animado a las empresas españolas a seguir explorando las oportunidades que ofrece Paraguay, sobre todo con la vista puesta en la futura aprobación del acuerdo con Mercosur y también con la entrada en vigor del convenio para evitar la doble imposición, así como "a las empresas paraguayas con vocación de internacionalización a que miren a España, y nos consideren su puente a Europa, y al otro lado del Atlántico". Peña también pide cerrar el acuerdo Por su parte, Peña también se ha referido al acuerdo con Mercosur, expresando sus "ansias y deseo ferviente" de que pueda concluirse. Se trata, ha dicho el presidente paraguayo, de "mucho más que un acuerdo comercial". "Es mucho más que encontrar oportunidades de intercambio comercial o económico, es la oportunidad de enviar un mensaje, un mensaje en un mundo polarizado, en un mundo dividido, en un mundo donde los tambores de guerra, sean guerras con balas o sean guerras con tarifas, parecería ser que quieren acallar a los clarinetes de la paz, a quienes queremos que haya paz, que haya más integración, porque estamos convencidos de que no hay futuro en el mundo sino a través de la colaboración entre las naciones, de manera respetuosa", ha reivindicado. Asimismo, ha reivindicado la fortaleza de la moneda paraguaya, el guaraní, y que el país cuenta con la segunda economía más abierta de América Latina, después de México. "Somos conscientes de que la estabilidad macroeconómica, que hoy es un sello innegable del progreso del Paraguay, es una condición necesaria, pero no es suficiente", ha admitido. De ahí el que se esté trabajando en "ampliar una red de protección social, en el entendimiento que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a todos los ciudadanos" y se esté invirtiendo en mejoras en el ámbito de la salud o la educación, donde aún quedan desafíos, ha reconocido el mandatario paraguayo. También ha querido recordar en presencia de los empresarios españoles, entre los que estaban el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, su compromiso de crear durante sus cinco años de mandato 500.000 empleos de calidad "en áreas que le permitan a los paraguayos poder desarrollarse de manera plena" y les ha animado a volver a descubrir el país como ocurrió hace cerca de 500 años.