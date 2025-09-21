Sánchez lamenta la muerte de una persona en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) debido a las lluvias de este domingo

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de una persona en el municipio catalán de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), como consecuencia de las lluvias intensas producidas este domingo en la comunidad.

"Mi más sentido pésame para la familia y amistades de la persona fallecida por las lluvias en Catalunya. Quiero agradecer y poner en valor el trabajo de los agentes que siguen activos para localizar a una persona desaparecida", ha señalado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha pedido "máxima precaucion ante el fuerte temporal".

Así se ha expresado después de que los Bombers de la Generalitat hayan encontrado esta noche un cadáver en el río de Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles, mientras buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí, tras recibirse informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua durante las lluvias.

INVESTIGACIÓN DE UNA PERSONA DESAPARECIDA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha lamentado vía 'X' esta muerte, donde ha enviado su pésame a la familia y ha añadido que "continúa la investigación de una persona desaparecida".

Por su parte, el jefe de guardia de Bombers, José Luis López, declaraba a los periodistas que el Cuerpo tenía información de un vehículo con dos ocupantes arrastrado por el agua.

"Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas", explicaba.

El vehículo fue localizado vacío: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".