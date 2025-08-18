LA NACION

Sánchez lamenta la muerte del bombero en Espinoso de Compludo (León): "No olvidaremos vuestra labor y entrega"

  1 minuto de lectura
MADRID/VALLADOLID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del bombero fallecido en un accidente de circulación en el término leonés de Espinoso de Compludo al volcar el camión autobomba en el que viajaba y en el que otro compañero resultó herido.

"Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido en la extinción del incendio forestal en Espinoso de Compludo y mi deseo de recuperación para la persona que ha resultado herida", ha escrito Sánchez en su perfil de la red social X.

"No olvidaremos vuestra labor y entrega", ha añadido el presidente del Ejecutivo en reconocimiento a la labor de los dos bomberos.

El siniestro se produjo sobre las 22.20 horas de este domingo al volcar el camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad leonesa.

