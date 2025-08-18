Sánchez lamenta la muerte del bombero en Espinoso de Compludo (León): "No olvidaremos vuestra labor y entrega"
Sánchez lamenta la muerte del bombero en Espinoso de Compludo (León): "No olvidaremos su labor y...
- 1 minuto de lectura'
MADRID/VALLADOLID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del bombero fallecido en un accidente de circulación en el término leonés de Espinoso de Compludo al volcar el camión autobomba en el que viajaba y en el que otro compañero resultó herido.
"Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido en la extinción del incendio forestal en Espinoso de Compludo y mi deseo de recuperación para la persona que ha resultado herida", ha escrito Sánchez en su perfil de la red social X.
"No olvidaremos vuestra labor y entrega", ha añadido el presidente del Ejecutivo en reconocimiento a la labor de los dos bomberos.
El siniestro se produjo sobre las 22.20 horas de este domingo al volcar el camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad leonesa.
Otras noticias de Incendio
- 1
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto
- 4
Rodrigo Paz, el heredero de una dinastía política que nació en el exilio y sin que nadie lo esperara ganó en Bolivia