Sánchez, Lula, Boric, Petro y Orsi defienden la democracia como “el mejor camino para la paz y cohesión social”

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la democracia como "el mejor camino para la paz y la cohesión social" en una columna que publica este domingo el periódico chileno 'El Mercurio', firmada conjuntamente por el presidente de Chile, Gabriel Boric; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Uruguay, Yamando Orsi, y de Colombia, Gustavo Petro. "La historia nos ha demostrado una y otra vez que la democracia es el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos. Impulsar estrategias comunes en favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos resulta un imperativo ético y político. Porque la democracia es frágil si no se cuida", aseguran los líderes políticos en el marco del encuentro en defensa de la democracia que inicia Sánchez este lunes en Chile. El encuentro se incluye en la séptima gira de Sánchez por Iberoamérica desde que está en la Moncloa y que le llevará a realizar sendas visitas oficiales a Uruguay y Paraguay para seguir ahondando en la relación y defender la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur. El presidente española viaja a Santiago invitado por Gabriel Boric, que ha organizado este lunes el foro 'Democracia siempre'. En la columna, los líderes políticos admiten que la democracia enfrenta en la actualidad "grandes desafíos" y mencionan algunos síntomas que demuestran el "malestar profundo" de la ciudadanía, tales como "la erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios o la desafección de la sociedad". "A ello se suman las persistentes desigualdades, el retroceso en derechos fundamentales, la difusión de desinformación y discursos de odio en plataformas digitales, y la expansión de redes criminales que desafían la legitimidad del Estado", agregan. Ante este escenario, aseguran que no cabe el "inmovilismo ni el miedo" y que tienen el deber de actuar "con convicción y responsabilidad" frente a aquellos que pretenden debilitar la democracia y sus instituciones porque "no basta con evocar la democracia ni hablar en nombre de ella". "Debemos fortalecerla, renovarla y hacer que vuelva a ser significativa para quienes sienten sus promesas incumplidas", afirman. Asimismo, recalcan que la democracia permitirá crear más oportunidades para las generaciones futuras y adaptarse a los retos globales como la IA o el cambio climático. "Resolver los problemas de la democracia con más democracia, siempre", aseveran. Por último, subrayan que defender la democracia "no es solo resistir y proteger, sino proponer y seguir avanzando". "Esa es la tarea urgente de nuestro tiempo", concluyen.