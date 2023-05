Sánchez Martínez: "Se está generando un caldo de cultivo malo respecto al arbitraje"

El colegiado murciano José María Sánchez Martínez cree que "no es el momento" de que su estamento se plantee un parón por los últimos sucesos de agresiones en el fútbol más modesto, pero sí advirtió que "se está generando un caldo de cultivo malo" respecto al arbitraje, mientras que insistió en que trabajan para unificar lo máximo el criterio respecto a las manos.

"No es momento de hablar de si vamos a parar o no, pero es importante remarcar que la situación está tomando un cariz malo, se está generando un caldo de cultivo malo, no sólo en el fútbol profesional", avisó Sánchez Martínez este viernes en rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey que tendrá que dirigir.

El colegiado internacional recordó que tiene "una responsabilidad sobre los árbitros que vienen detrás en el fútbol base". "He pasado por todas las categorías y creo que los de Primera no podemos tolerar que se siga permitiendo este tipo de situaciones, el fútbol y el arbitraje es cantera y si no se toma conciencia de lo que está pasando tenemos un problema", indicó.

"No nos podemos permitir que en un país como España se den ciertas imágenes, entre todos tenemos que poner de nuestra parte, si no, el fútbol se convertirá en un deporte sin valores y el fútbol debe tenerlos, no puede ser el vale todo", añadió.

También fue preguntado por la polémica con las manos. "La autocrítica arbitral es lo primero. De puertas para dentro, en las reuniones del CTA abordamos todas aquellas decisiones en la que ha habido ciertos desajustes y en pos de lograr el máximo acierto", subrayó Sánchez Martínez.

El murciano remarcó que se hace "una importante labor didáctica para tener una visión más conjunta acerca de las manos" y que "ojalá" todas las que se producen en los partidos fuesen "blancas o negras". "El problema es que hay situaciones grises y entonces es importante cerrar la jugada de la mejor manera posible y dar una interpretación", detalló.

En este sentido, puntualizó que "puede haber miles de interpretaciones". "Para unos pueden ser punibles y para otros no, y en nuestros propios debates intentamos cerrar esos asuntos para tomar una mejor decisión, pero esto no es una ciencia exacta. En lo gris, está el criterio del árbitro y luego habrá dudas de si es o no, pero tenemos que intentar llevarla siempre por el criterio que nos otorguen las reglas del juego", señaló.

"Somos los primeros que hacemos autocrítica arbitral cuando hay ciertos desajustes en manos de interpretación, pero también me gustaría por parte de la prensa y de todos los actores del fútbol que, por favor, no se conviertan aciertos en errores porque no favorece al fútbol y no es justo para nosotros y sí da pie a la confusión y la crítica", sentenció.

Sánchez Martínez eludió hablar de las palabras de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, sobre la diferente actitud de los colegiados en España y en Europa, y tampoco dio su opinión ante la diferencia de sueldos con los colegiados de la Premier. Preguntado por el modelo arbitral por el que apuesta LaLiga, con una compañía privada al mando, explicó que no les corresponde decidir, pero que no contemplan "esa posibilidad" porque ellos se deben al CTA y a la RFEF.

"esta final es un momento de felicidad máxima y un sueño cumplido"

El colegiado internacional tampoco quiso personificar en ningún jugador, pese a ser cuestionado sobre el trato al madridista Vinicius Jr, pero fue claro al decir que los árbitros están "para proteger a los jugadores" y que los partidos "discurran con la máxima deportividad posible". "Se nos critica el número de rojas, pero es una señal de protección a la salud de los jugadores, que son el mayor patrimonio de un club junto a su masa social", apuntó.

Sánchez Martínez afrontará este sábado "un momento de felicidad máxima, un sueño y una meta cumplida" al pitar la final de Copa. "Cuando empecé, nunca me imaginé dirigir una. Tener a mi familia a mi lado hará que sea el día mucho más especial dentro de la responsabilidad que conlleva dirigirla", confesó.

El murciano apela a sus "muchas experiencias" para poder "tener autocontrol y estar aislado de muchas cosas" antes de un partido tan importante. "Estamos constantemente tomando decisiones y no podemos estar con un peso en la mochila. En cada minuto y momento hay que estar preparado para afrontar cualquier giro que haya, como cualquier deportista profesional hay que saber cómo manejar ese aspecto mental", agregó.

En cuanto a la preparación de este partido no difiere mucho de la de uno de LaLiga Santander o de competición europeo. "Trabajamos para prepararlo de forma correcta y con el máximo de información de todos los equipos. En España jugamos con la ventaja de que es más cotidiano, pero la preparación es la misma para este final, con un estudio pormenorizado de los equipos, con sus dinámicas, puntos fuertes, débiles...", detalló.

Jaime latre resalta el fuera de juego semiautomático

También compareció en rueda de prensa Santiago Jaime Latre, que será el árbitro principal de VAR, que habló sobre el fuera de juego semiautomático que habrá en la final. "Ya tuve la experiencia en la Sala VOR en la Supercopa de España en Arabia Saudí y es una herramienta muy útil porque el proceso es muy rápido. Hay que interpretar la jugador, pero en rapidez y precisión es mucho mejor", admitió.

Además, aunque no es su decisión, el aragonés no tendría problemas en que se diesen a conocer los audios entre los árbitros y la Sala VOR porque no tienen "nada que esconder", y expresó sus "dudas" sobre la posibilidad de que los colegiados hablen tras los partidos. "No sé si iba a ayudar en algo, podría ser positivo, pero podría generar más problemas que beneficios", zanjó.

Europa Press