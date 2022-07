Sánchez muestra su apoyo a la OMS para que continúe su papel de liderazgo en el ámbito sanitario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el apoyo de su Ejecutivo para que el organismo continúe realizando su papel de liderazgo en el ámbito sanitario.

Así lo ha informado el propio Sánchez en su cuenta personal de 'Twitter' tras reunirse con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sede de la organización en Ginebra.

"España ha hecho de su apoyo a la OMS una de sus prioridades en el ámbito multilateral. Hoy me he reunido con su director, @DrTedros, para seguir fortaleciendo nuestra colaboración. Apoyamos plenamente el papel de liderazgo que debe desempeñar @WHO en el ámbito de la salud", ha escrito Sánchez.